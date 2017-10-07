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09:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый глава Приморья Андрей Тарасенко не стал продлевать контракты с вице-губернаторами

Как рассказал возвращающийся из отпуска Илья Ковалев, это обычная процедура смены команды.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не стал продлевать контракты с оставшимися ему «в наследство» вице-губернаторами, по крайней мере с некоторыми из них, сообщает ИА PrimaMedia, со ссылкой на деловую газету «Золотой рог». Как рассказал изданию Ковалев, это это обычная процедура смены команды.

«Новый губернатор не стал продлевать контракты сразу с несколькими вице, в том числе и со мной. Обычная процедура смены команды», — прокомментировал ситуацию Илья Ковалев.

Вместе с тем, он добавил, что планирует вернуться и продолжить работать в Приморье, не уточнив при этом срок возвращения.

Напомним, ранее вице-губернатор Приморского края Илья Ковалев несколько раз продлевал свой отпуск. До этого ряд местных СМИ сообщили, что в кабинете вице-губернатора в отсутствие хозяина прошел обыск. Однако в администрации Приморского края эту информацию официально опровергли. По информации источника ИА PrimaMedia, обыски в кабинете вице-губернатора Ковалева не проводились.

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