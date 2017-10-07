Новый глава Приморья Андрей Тарасенко не стал продлевать контракты с вице-губернаторами
Как рассказал возвращающийся из отпуска Илья Ковалев, это обычная процедура смены команды.
Как рассказал возвращающийся из отпуска Илья Ковалев, это обычная процедура смены команды.
Владивосток, 7 октября, PrimaMedia.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не стал продлевать контракты с оставшимися ему «в наследство»
«Новый губернатор не стал продлевать контракты сразу с несколькими вице, в том числе и со мной. Обычная процедура смены команды», — прокомментировал ситуацию Илья Ковалев.
Вместе с тем, он добавил, что планирует вернуться и продолжить работать в Приморье, не уточнив при этом срок возвращения.
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