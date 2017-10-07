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10:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с юбилеем

Президенту России сегодня исполнилось 65 лет.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает юбилей — 65 лет. С днем рождения главу государства поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов красочным видеороликом в своем «Инстаграме».

В ролике под названием «С днем рождения, кадерле Владимир Владимирович! Бик зур рэхмэт сезгэ!» показаны кадры визитов Путина в Татарстан: на Универсиаду-2013, в Иннополис, Набережные Челны, Болгар и др.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От себя лично, от многонационального народа Татарстана сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Без бергә!» — подписал видео Рустам Минниханов.

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