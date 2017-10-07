Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с юбилеем
Президенту России сегодня исполнилось 65 лет.
Президенту России сегодня исполнилось 65 лет.
(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает юбилей — 65 лет. С днем рождения главу государства поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов красочным видеороликом в своем «Инстаграме».
В ролике под названием «С днем рождения, кадерле Владимир Владимирович! Бик зур рэхмэт сезгэ!» показаны кадры визитов Путина в Татарстан: на Универсиаду-2013, в Иннополис, Набережные Челны, Болгар и др.
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От себя лично, от многонационального народа Татарстана сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Без бергә!» — подписал видео Рустам Минниханов.