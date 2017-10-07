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11:28 (мск), источник: ТАСС

Городецкий попрощался с коллегами в правительстве Новосибирской области

9 октября полпред президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло представит врио главы региона Андрея Травникова.

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Владимир Городецкий, ушедший в пятницу в отставку с поста губернатора Новосибирской области, в субботу попрощался с коллегами в правительстве.

Представление врио главы региона Андрея Травникова состоится в понедельник, 9 октября, сообщил ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов.

«Сегодня Владимир Филиппович попрощался с коллективом и поблагодарил за работу. Представление врио губернатора состоится в понедельник, в 12:00 в большом зале правительства», — сказал собеседник агентства.

Нешумов уточнил, что Травникова представит полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло.

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