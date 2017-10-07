ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ

По словам генерала, «несколько суток проводилась доразведка результатов ранее нанесенного ракетно-авиационного удара в районе н. п. Эс-Суккария (северная окраина Абу-Кемаль), в результате которого был уничтожен пункт управления ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации “Исламское государство” — прим. ТАСС) с находившимся в нем более 30 боевиками, в том числе из Северного Кавказа».

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«По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной “на земле”, уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани. Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена», — сказал Конашенков.

Об уничтожении Абу Омара аш-Шишани было объявлено еще в марте прошлого года. Как заявил тогда пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, «один из главарей ИГ Тархан Таимуразович Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани, вероятно, был уничтожен в результате удара с воздуха». Операция была проведена на северо-востоке Сирии с применением как беспилотных летательных аппаратов, так и военных самолетов. Позднее Вашингтон подтвердил информацию об уничтожении аш-Шишани.

Госдепартамент США в свое время объявил награду в размере $5 млн за информацию о местонахождении Батирашвили. По некоторым данным, Абу Омар аш-Шишани входил в совет ИГ и заведовал финансами группировки.

Представитель Минобороны добавил, что за сутки ВКС РФ уничтожили в Сирии 120 террористов, выходцев из Таджикистана, Ирака и Северного Кавказа, и отряд из 60 иностранных наемников.

По его словам, «в результате ударов в районе Абу-Кемаля уничтожен опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака, а также семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением (ДШК и ЗУ-23−2)». «В районе н. п. Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов», — добавил генерал.

«Южнее Дейр-эз-Зора в долине р. Евфрат воздушным ударом ликвидирован отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков, выходцев из СНГ, Туниса и Арабской Республики Египет. Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением», — сказал Конашенков.