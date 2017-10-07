Владимир Путин отмечает юбилей в Сочи
Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. Несмотря на выходной, в этот день глава государства проведет в Сочи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. Несмотря на выходной, в этот день глава государства проведет в Сочи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Кроме того, по словам
Уже не первый раз Владимир Путин отмечает день рождения в Сочи. Так, 7 октября 2015 года президент поздравил себя семью забитыми шайбами в