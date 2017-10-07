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10:20 (мск), источник: Вести Сочи

Владимир Путин отмечает юбилей в Сочи

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет. Несмотря на выходной, в этот день глава государства проведет в Сочи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, запланирована «целая вереница телефонных разговоров», в ходе которых глава государства будет принимать поздравления. По традиции Владимир Путин проведет свой праздник в узком кругу, передает ТАСС.

Уже не первый раз Владимир Путин отмечает день рождения в Сочи. Так, 7 октября 2015 года президент поздравил себя семью забитыми шайбами в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на льду арены «Шайба». Его команда «Звезды НХЛ» тогда выиграла со счетом 15:10.

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