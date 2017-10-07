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11:26 (мск), источник: РИА Новости

Врио губернатора Новосибирской области Травникова представят 9 октября

НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представит региональным властям временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в понедельник, 9 октября, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

«Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представит временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова членам правительства региона, представителям исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Церемония состоится 9 октября в большом зале правительства Новосибирской области в полдень по местному времени (08.00 мск). После ее завершения полпред Меняйло и врио губернатора Травников ответят на вопросы журналистов.

Кроме того, практически сразу после церемонии представления врио губернатора Андрей Травников проведет запланированное ранее заседание правительства Новосибирской области.

Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов также сообщил, что в субботу экс-губернатор Городецкий попрощался с коллективом.

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