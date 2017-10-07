Глава ОП Крыма предложил отложить введение курортного сбора

Ранее Иоффе также высказался за обнуление ставки курортного сбора для отдыхающих на полуострове крымчан.

«Я абсолютно убежден, что сейчас не время вводить курортный сбор, потому что ситуация с развитием курортов в Крыму достаточно сложная, а люди, даже пусть это будут копейки, все равно относятся не очень хорошо, когда их заставляют что-то платить», — сказал Иоффе РИА Новости.

По его мнению, в Крыму необходимо принять региональный закон о курортном сборе, но в переходных положениях прописать, что он вступает в действие через несколько лет.

«Когда построен будет мост через Керченский пролив, когда наведется порядок с ценами на авиабилеты. Этого всего нужно дождаться, а сейчас, когда в Крым сложно добраться, авиаперелеты дорогие, переправа из-за непогоды долго стоит, люди опаздывают с месту отдыха — и еще с них брать какие-то деньги, на мой взгляд, стратегически неправильно», — сказал собеседник агентства.

Иоффе подчеркнул, что это его личное мнение —решение общественной палаты по этому вопросу не принималось.