Роль махалли в предотвращении разводов усилят

Депутатами подчеркнуто, что в настоящее время при сходах граждан действуют примирительные комиссии, которые занимаются решением семейных проблем путем примирения, то есть семейные споры рассматриваются до суда.

В соответствии с нововведениями в Семейный кодекс Республики Узбекистан вносятся изменения и дополнения, направленные на установление правила по уведомлению судами и органами ЗАГС примирительных комиссий о наличии в их производстве дел, связанных с расторжением брака.