Роль махалли в предотвращении разводов усилят

Депутатами подчеркнуто, что в настоящее время при сходах граждан действуют примирительные комиссии, которые занимаются решением семейных проблем путем примирения, то есть семейные споры рассматриваются до суда.
В соответствии с нововведениями в Семейный кодекс Республики Узбекистан вносятся изменения и дополнения, направленные на установление правила по уведомлению судами и органами ЗАГС примирительных комиссий о наличии в их производстве дел, связанных с расторжением брака.
Данная мера позволит примирительным комиссиям заблаговременно получать информацию о возможных разводах и попытаться примирить супругов.