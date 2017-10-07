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11:36 (мск), источник: Uzdaily.uz

Роль махалли в предотвращении разводов усилят

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан рассмотрели во втором чтении законопроект, направленный на предотвращение семейных разводов, в том числе путем усиления роли махалли по данному вопросу.

Источник: Uzdaily.uz

Депутатами подчеркнуто, что в настоящее время при сходах граждан действуют примирительные комиссии, которые занимаются решением семейных проблем путем примирения, то есть семейные споры рассматриваются до суда.

В соответствии с нововведениями в Семейный кодекс Республики Узбекистан вносятся изменения и дополнения, направленные на установление правила по уведомлению судами и органами ЗАГС примирительных комиссий о наличии в их производстве дел, связанных с расторжением брака.

Данная мера позволит примирительным комиссиям заблаговременно получать информацию о возможных разводах и попытаться примирить супругов.

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