Арест сотрудника Рахметова разъяснила Генпрокуратура РК

Источник: Tengrinews

«5 октября в Алматы защитники Рахметова провели пресс-конференцию, на которой высказались о несогласии с обвинением, где исказили существенные факты. Поэтому необходимо прояснить некоторые детали по делу. Ранее нами сообщалось о расследовании МСОГ ряда уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудника ГП Рахметова К. Н. и следователя ДВД г. Алматы Решетова М. А. Так Рахметову вменяется привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности (часть 2 статья 412 УК), а также распространение заведомо ложной информации (часть 2 статья 274 УК). В сентябре прошлого года на оперативном совещании с участием руководства Департамента спецпрокуроров ГП и прокуратуры Алматы было принято решение о прекращении досудебного расследования в отношении бывших сотрудников правоохранительных, фискальных органов и других лиц за отсутствием в деяниях состава преступления (статья 35 часть 1 пункт 2 УПК). Данное решение было принято коллегиально, во время заслушивания руководителей МСОГ Джумагулова и Рахметова. В октябре 2016 года Рахметов по собственной инициативе внес ходатайство в прокуратуру г. Алматы об отмене вышеуказанного решения. Прокуратура города Алматы, с целью всестороннего, полного и объективного исследование обстоятельств дела, поддержало ходатайство Рахметова», — сообщил Кожахметов.

Однако, как пояснили в Генпрокуратуре, Рахметов, в нарушении требований статьи 24 УПК РК, своим постановлением инкриминировал двум экс-сотрудникам финпола тяжкие преступления (участие в преступной группе, пособничество в лжепредпринимательстве и злоупотребление служебным положением — статьи 28 часть 5 — 215 часть 3, 262 часть 3, 307 часть 4 УК), задержал и водворил их в ИВС ДВД.

«С учетом указанных выше нарушений, прокуратура города отказала Рахметову в поддержании его ходатайства об аресте и отменила постановление о квалификации деяний. Несмотря на это, в ноябре 2016 года Рахметов, без проведения следственных действий и сбора доказательств, вновь признал указанных и других лиц подозреваемыми в том же объеме обвинения. Всего по данному делу в орбиту уголовного преследования Рахметовым были незаконно вовлечены 25 лиц, 19 из которых не являются сотрудниками правоохранительных органов. При этом действия Рахметова сопровождались многочисленными жалобами со стороны привлекаемых к уголовной ответственности лиц и их защитников. В апреле текущего года прокуратурой Алматы, ввиду отсутствия доказательств, принято решение о прекращении уголовного преследование в отношении указанных лиц за отсутствием в их деяниях состава преступления», — добавил Кожахметов.

Он также добавил, что спецпрокурор Джумагулов был уволен из органов прокуратуры в связи с достижением пенсионного возраста и по состоянию здоровья.

«Его увольнение не связано с расследованием уголовного дела. Служебное расследование в отношении Джумагулова не проводилось. По делу допущены адвокаты Оралбай А. и Утебеков Д., а также общественный защитник Дандыбаева А. — супруга Рахметова. Со стороны органа, ведущего уголовный процесс, препятствия в допуске защитников к Рахметову не создавались», — подчеркнул старший помощник Генерального прокурора РК.

«В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Согласно части 2 вышеуказанной статьи, лицо, осуществляющее досудебное расследование предупреждает защитника о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, в связи с чем отбирается подписка. Адвокат Оралбай А. принял на себя обязательство о неразглашении данных досудебного расследования, как того требует действующий УПК, и участвует во всех следственных действиях. Адвокат Утебеков Д. в следственных действиях участия пока не принимал, несмотря на неоднократно направленные приглашения», — заключил Кожахметов.

Ранее сообщалось о том, что взятый под стражу сотрудник Генеральной прокуратуры РК Куралбек Рахметов возглавлял межведомственную следственно-оперативную группу по расследованию дела бывшего главы финпола Алматы Амирхана Аманбаева и других членов организованного преступного сообщества.

11 сентября Генеральная прокуратура РК сообщила, что межведомственной следственно-оперативной группой главного надзорного органа расследуется ряд уголовных дел в отношении их сотрудника Рахметова и следователя ДВД Алматы Решетова по заявлению ряда граждан по части 2 статьи 412 УК «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»; по заявлению гражданина И. по части 2 статьи 274 УК «Распространение заведомо ложной информации». По материалам досудебного расследования, предоставленным пресс-службой Генпрокуратуры РК, Рахметов и Решетов при отсутствии в действиях рядовых сотрудников правоохранительных и фискальных органов состава преступления якобы инкриминировали им участие в преступной группе, пособничестве в лжепредпринимательстве и злоупотреблении служебным положением.