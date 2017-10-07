Начальник Департамента исполнения наказаний МВД: амнистию в этом году не ожидаем
Амнистию в этом году не ожидаем. Об этом сообщил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко во время прямой линии в субботу, 7 октября.
Амнистию в этом году не ожидаем. Об этом сообщил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко во время прямой линии в субботу, 7 октября.
Также прозвучал вопрос о том, может ли осужденный рассчитывать на досрочное освобождение или смягчение наказания, если у него имеются дисциплинарные взыскания.
— Если осужденный имеет дисциплинарное взыскание, когда заходит вопрос о замене более мягким наказанием или условно досрочном освобождении, он в обязательном порядке будет рассмотрен. Если имеется дисциплинарное взыскание, он просто не пройдет комиссию, — отметил Сергей Дорошко.