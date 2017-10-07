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13:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Начальник Департамента исполнения наказаний МВД: амнистию в этом году не ожидаем

Амнистию в этом году не ожидаем. Об этом сообщил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко во время прямой линии в субботу, 7 октября.

Источник: РИА "Новости"

Также прозвучал вопрос о том, может ли осужденный рассчитывать на досрочное освобождение или смягчение наказания, если у него имеются дисциплинарные взыскания.

— Если осужденный имеет дисциплинарное взыскание, когда заходит вопрос о замене более мягким наказанием или условно досрочном освобождении, он в обязательном порядке будет рассмотрен. Если имеется дисциплинарное взыскание, он просто не пройдет комиссию, — отметил Сергей Дорошко.

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