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10:57 (мск), источник: Ведомости

В России начались акции за допуск Навального к выборам

В российских городах стартовали акции за допуск оппозиционера Алексея Навального на президентские выборы. Они планируются в 80 городах, где у политика открыты штабы. Акции уже начались в Хабаровске, Владивостоке, Улан-Удэ, Чите. На пикеты в каждом из этих городов вышли от 20 до 100 человек.

Источник: AP 2017

В Комсомольске-на-Амуре проходит «прогулка» сторонников Навального, сообщает штаб Навального. В хабаровский штаб Навального утром в субботу пришла полиция, которая сообщила, что некий гражданин написал заявление из-за надписи над дверью штаба «Навальный 2018». Об этом сообщил «ВКонтакте» координатор штаба Алексей Ворсин.

Днем несанкционированные акции запланированы на улице Тверская в Москве и на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Основными требованиями акций являются — политическая конкуренция, допуск на президентские выборы Навального и других кандидатов.

Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила, что Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы к участию в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на Марсовом поле или Дворцовой площади, однако эти акции не согласованы. «Любые попытки провести несогласованное мероприятие на Марсовом поле или Дворцовой площади — прямое нарушение закона», — говорится в сообщении. Сквер на Марсовом поле 5 октября закрыли на «плановую реконструкцию». В Москве митинг также не был согласован на тех площадках, которые предлагали активисты Навального.

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Накануне акций в некоторых штабах Навального прошли обыски и были задержаны несколько координаторов. Так обыскали московский штаб, поводом стало расследование нападения на руководителя штаба Николая Ляскина, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Также обыски прошли в штабах кампании в Воронеже и Калининграде. За несколько дней до акции на 20000 руб. была оштрафована руководитель петербургского штаба Навального Полина Костылева за призывы к участию в акции 7 октября. Координатор штаба в Ростове-на-Доне Анастасия Дейнека арестована на пять суток по ч.8 ст. 20.2 КоАП, на десять суток арестовали координатора штаба в Сочи Константина Зыкова и координатора краснодарского штаба Навального Мирослава, на восемь — координатора штаба Навального в Смоленске Андрея Волобуева.

В пятницу на сайте Навального появилось сообщение, в котором штаб Навального призвал сторонников выйти на акции: «Мы призываем всех, кто хочет лучшего будущего для нашей страны вне зависимости от политических взглядов и согласия с программой Алексея Навального, выступить единым фронтом за политическую конкуренцию и право всех граждан поддерживать ту избирательную кампанию, какая им нравится и соответствует их взглядам». В заявлении говорится, что необходимо допустить до президентских выборов всех кандидатов, которые хотят в них участвовать. Ролики в поддержку за допуск Навального и других независимых кандидатов на президентские выборы записали режиссер Андрей Звягинцев, документалист Виталий Манский, музыкант Алексей Кортнев.

Сам Алексей Навальный участие в акции не примет, поскольку находится под административным арестом.

В понедельник ему дали 20 суток за ч.8 ст. 20.2 КоАП — повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. 29 сентября Навальный был задержан полицией в Москве перед тем, как планировал отправиться на встречу с избирателями в Нижнем Новгороде в ходе своего «предвыборного тура». Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков также получил 20 суток административного ареста.

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Администрация Нижнего Новгорода считала митинг несогласованным: организаторам якобы хотели сообщить о невозможности проведения акции в выбранном месте и предложить другое, но те не пришли за ответом. Навальный говорил, что они подавали заявку, администрация города не согласовала предложенное штабом место и предложила несколько других, одно из которых они и выбрали.

Осенью Навальный начал «предвыборный тур» по российским городам, в которых у него есть штабы. Он был в Мурманске, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и других городах. Две недели назад, по словам Леонида Волкова, акции почти перестали согласовывать, предлагали места на окраине городов или неудобное время проведения.

Навальный с соратниками уже проводили в городах России антикоррупционные акции 26 марта и 12 июня. В Москве они были несанкционированными. Акции против коррупции 26 марта прошли в 84 городах. Поводом к ним стал фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведева. Митинги 12 июня прошли уже в 145 городах.

Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах, по законодательству осужденные за тяжкие преступления лишены пассивного избирательного права и не могут выдвигаться на выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости.

В 2013 г. Навальный был осужден на пять лет условно по делу «Кировлеса».

В ноябре 2016 г. президиум Верховного суда отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, что стало возможным после того как Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Навального. Таким образом, тогда к нему вернулась возможность баллотироваться на пост президента, и в декабре Навальный заявил о старте своей кампании. Однако уже в феврале 2017 г. Ленинский суд Кирова вновь приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса».

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