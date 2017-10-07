Назарбаев поздравил Путина с днем рождения
АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назабаева с лидером России Владимиром Путиным, сообщила
АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назабаева с лидером России Владимиром Путиным, сообщила
Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
Владимиру Путину исполнилось 65 лет.