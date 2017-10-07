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12:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев поздравил Путина с днем рождения

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назабаева с лидером России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Владимиру Путину исполнилось 65 лет.

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