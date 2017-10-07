Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщила в субботу
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщила в субботу
Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.
В нем, в частности, уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» с этих территорий.