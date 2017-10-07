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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Источник: РИА Новости

Накануне Верховная рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.

В нем, в частности, уточняется, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в том числе вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

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Во время загрузки произошла ошибка.
6 октября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Шура Бедламов
как сложно быть президентом несущим мир..и перед этими нагнись и у этих заглоти
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