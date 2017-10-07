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13:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Шанцев собрался в 89-дневный отпуск после отставки с поста губернатора

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который ушел в отставку всего 10 дней назад, сообщил, что напоследок собирается пойти в отпуск.

Об этом Шанцев написал накануне, 6 октября в своём блоге.

Шанцев сообщил, что за 12 лет работы на посту губернатора Нижегородской области у него накопилось 89 дней отпуска, которые он не отгулял. Сейчас Шанцев решил наверстать упущенное.

«Сдал все дела в области и в Москве. Грустно. Но оказалось, что у меня не использовано 89 дней отпуска. Отдохну на славу!» — пишет Шанцев в своём блоге.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года Валерий Шанцев был официально уволен с поста губернатора Нижегородской области по собственному желанию.

Он руководил областью 12 лет — с 2005 года. Сперва он был назначен на пост губернатора по представлению президента Владимира Путина.

В 2010 году президент Дмитрий Медведев снова назначил Шанцева руководить Нижегородской областью. В 2014 году Шанцев вновь занял кресло губернатора, выиграв всенародные выборы, набрав 86% голосов.

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