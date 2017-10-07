Владимир Гройсман и Павел Филип обсудили украинский закон об образовании

«Мы озабочены ситуацией и хотим, чтобы дети из молдавских и румынских семей учились в Украине на родном языке, на румынском. Проблемы не решаются путем выдвижения ультиматумов. Проблемы решаются за столом переговоров, спокойно и рационально», — сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип.



«Этот закон — не против кого-то. Украина — многонациональная страна, мы уважаем представителей всех национальных меньшинств, живущих в Украине и считающих ее своей родиной. Но должен подчеркнуть, что мы должны были уделить особое внимание развитию государственного языка», — отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



В Кишиневе украинский премьер посетил экономический форум Moldova Business Week, где обсуждались перспективы развития торговых отношений.



«Молдова и Украина заключили больше 200 двусторонних соглашений о свободной торговле, стимулировании и защите инвестиций, экономическом и финансовом сотрудничестве», — сказал исполнительный директор АДЛМ Александр Балтаг.



Сейчас в Молдове — 1128 предприятий с украинским капиталом. Объем инвестиций превысил 280 миллионов евро. Один из примеров — цех по производству концентрированного яблочного сока в Единцах, где создали 150 рабочих мест.



«Здесь отличная сырьевая база, и сырье высокого качества. Благоприятный инвестиционный климат, преимущества для экспорта на рынки Евросоюза, возможность работать в промышленном парке», — подчеркнул предприниматель Сергей Жапалэу.



«Чтобы получить возможности для социальных инвестиций правительство должно поддерживать бизнес. Но нам нужна и ваша поддержка. Молдове нужны инвесторы, потому что Молдове нужны рабочие места», — добавил премьер-министр Молдовы Павел Филип.



«Мы друзья и соседи, и Украина всегда будет поддерживать Молдову. Мы радуемся вашим результатам. Наше общее будущее — в Европейском союзе», — отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Премьеры двух стран подписали план сотрудничества на 2018 год.