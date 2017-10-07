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14:21 (мск), источник: Sputnik

Здоровья и неизменных успехов: Мирзиёев поздравил Путина с юбилеем

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В субботу, 7 октября, Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону российского лидера Владимира Путина с днём рождения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik

«В начале беседы глава государства сердечно поздравил президента Российской Федерации с днём рождения, особо подчеркнув роль и огромный личный вклад руководителя России в развитие и углубление стратегического партнёрства и союзничества, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в сообщении.

Мирзиёев отметил, что плодотворный государственный визит в Россию в апреле этого года и состоявшиеся встречи на высшем уровне укрепили двусторонние отношения, наполнив их конкретным практическим содержанием.

По его словам, наблюдается заметная интенсификация контактов: за последние месяцы Узбекистан посетили первый заместитель председателя правительства России, сопредседатель совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству И. Шувалов, секретарь Совета безопасности Н. Патрушев, министр сельского хозяйства А. Ткачев, министр промышленности и торговли Д. Мантуров, глава Татарстана Р. Минниханов и другие. Запланирован ряд взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Руководитель Узбекистана сказал, что динамично растут объёмы взаимной торговли — с начала года товарооборот превысил 3 миллиарда долларов.

«С участием ведущих российских компаний и банков ведётся реализация крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, металлургии, машиностроении, электротехнической промышленности, фармацевтике, агропромышленном комплексе, пищевой и других отраслях», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе беседы отмечалось, что активизировалось практическое сотрудничество между регионами и на уровне бизнес сообщества двух государств. Расширяется культурно-гуманитарный обмен. Между тем укреплению дружбы и взаимопонимания между народами послужил недавно состоявшийся в Узбекистан визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего практического сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

В заключение глава Узбекистана ещё раз тепло поздравил президента России и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов, а дружественному российскому народу — мира и процветания.

Руководитель России выразил искреннюю благодарность лидеру и народу Узбекистана за сердечные поздравления, подчеркнув решительный настрой на дальнейшее укрепление узбекско-российских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

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