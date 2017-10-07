Богданов: 11 октября в Сочи состоится отдельная встреча глав МИД РФ и Сирии
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут встречу в Сочи 11 октября.
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут встречу в Сочи 11 октября.
Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
«11 октября, как я понимаю, состоится встреча министров», — сказал он.