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14:38 (мск), источник: ТАСС

Богданов: 11 октября в Сочи состоится отдельная встреча глав МИД РФ и Сирии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проведут встречу в Сочи 11 октября.

Об этом сообщил в субботу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«11 октября, как я понимаю, состоится встреча министров», — сказал он.

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