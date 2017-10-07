В Москве началась акция в поддержку Навального

В центре Москвы началась акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которую не согласовала столичная мэрия. Как передает корреспондент РБК, большинство собравшихся — молодые люди, некоторые принесли с собой надувные шары в виде уточек и триколоры.

По оценке корреспондента РБК, на Пушкинской площади собрались около 2 тыс. человек.

Полицейские в громкоговорители призывают собравшихся не задерживаться и не мешать проходу других граждан.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно предоставить РБК информацию о количестве участников акции.

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом, их обвинили в призывах к несанкционированному митингу.

Ранее в этот день акции сторонников Навального прошли в Улан-Удэ, Владивостоке Чите, Хабаровске, Перми, Самаре, Ижевске, Иркутске, Новокузнецке и других городах.