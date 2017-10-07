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15:21 (мск), источник: РБК

В Москве началась акция в поддержку Навального

В Москве на Пушкинской площади началась несанкционированная акция сторонников находящегося под арестом Алексея Навального. Среди собравшихся много молодых людей, школьников. Полиция предлагает собравшимся «не задерживаться».

В центре Москвы началась акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которую не согласовала столичная мэрия. Как передает корреспондент РБК, большинство собравшихся — молодые люди, некоторые принесли с собой надувные шары в виде уточек и триколоры.

По оценке корреспондента РБК, на Пушкинской площади собрались около 2 тыс. человек.

Полицейские в громкоговорители призывают собравшихся не задерживаться и не мешать проходу других граждан.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно предоставить РБК информацию о количестве участников акции.

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом, их обвинили в призывах к несанкционированному митингу.

Ранее в этот день акции сторонников Навального прошли в Улан-Удэ, Владивостоке Чите, Хабаровске, Перми, Самаре, Ижевске, Иркутске, Новокузнецке и других городах.

Навальный 4 октября, уже находясь под арестом, призвал свои штабы 80 городах страны организовать пикеты по всей стране 7 октября. Главное мероприятие, по словам Навального, запланировано в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Московские власти отказали в организаторам мероприятия в проведения митинга на Пушкинской площади «без предоставления альтернативной площадки». Тогда оппозиционер призвал своих сторонников прийти «на любую точку Тверской улицы».

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