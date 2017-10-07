Владимир Путин отмечает день рождения. Глава Крыма поздравления в адрес Президента РФ направил
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Президента РФ с днём рождения и от себя лично, и от имени Совета министров РК.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Президента РФ с днём рождения и от себя лично, и от имени Совета министров РК.
Жителям Крымского полуострова остаётся только подписаться под каждым словом поздравления!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Ваша деятельность является высоким образцом служения Отечеству и верности долгу. С Вашим именем мы связываем возрождение России, повышение авторитета нашей страны в мире.
Благодаря Вашему личному вкладу претворяются в жизнь важные стратегические проекты в экономической,
Мы благодарны за ту огромную поддержку, которую Вы оказали Крыму в борьбе за воссоединение с исторической родиной. Мы постоянно чувствуем помощь и поддержку Президента России в социальных и экономических преобразованиях в республике.
Желаем крепкого здоровья и новых успехов в Вашем благородном служении на благо Отечества!
Глава Республики Крым СЕРГЕЙ АКСЁНОВ.