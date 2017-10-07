Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Эксперты рассказали о контроле элит над российским бюджетом
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
10Учителя при власти
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
15:16 (мск), источник: КрымPress

Владимир Путин отмечает день рождения. Глава Крыма поздравления в адрес Президента РФ направил

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Президента РФ с днём рождения и от себя лично, и от имени Совета министров РК.

Источник: AP 2017

Жителям Крымского полуострова остаётся только подписаться под каждым словом поздравления!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Ваша деятельность является высоким образцом служения Отечеству и верности долгу. С Вашим именем мы связываем возрождение России, повышение авторитета нашей страны в мире.

Благодаря Вашему личному вкладу претворяются в жизнь важные стратегические проекты в экономической, военно-технической, гуманитарной и других сферах. Ваша мудрость и политическая воля обеспечивают стабильность, мир и согласие в многонациональном российском сообществе.

Мы благодарны за ту огромную поддержку, которую Вы оказали Крыму в борьбе за воссоединение с исторической родиной. Мы постоянно чувствуем помощь и поддержку Президента России в социальных и экономических преобразованиях в республике.

Желаем крепкого здоровья и новых успехов в Вашем благородном служении на благо Отечества!

Глава Республики Крым СЕРГЕЙ АКСЁНОВ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ялтинская киностудия будет восстановлена
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
Шторм «Нейт» усилился до урагана
Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе
Заказчик скульптуры «Бесстрашная девочка» оштрафован за сексизм
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь