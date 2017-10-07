Владимир Путин отмечает день рождения. Глава Крыма поздравления в адрес Президента РФ направил

Источник: AP 2017

Жителям Крымского полуострова остаётся только подписаться под каждым словом поздравления!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Ваша деятельность является высоким образцом служения Отечеству и верности долгу. С Вашим именем мы связываем возрождение России, повышение авторитета нашей страны в мире.

Благодаря Вашему личному вкладу претворяются в жизнь важные стратегические проекты в экономической, военно-технической, гуманитарной и других сферах. Ваша мудрость и политическая воля обеспечивают стабильность, мир и согласие в многонациональном российском сообществе.

Мы благодарны за ту огромную поддержку, которую Вы оказали Крыму в борьбе за воссоединение с исторической родиной. Мы постоянно чувствуем помощь и поддержку Президента России в социальных и экономических преобразованиях в республике.

Желаем крепкого здоровья и новых успехов в Вашем благородном служении на благо Отечества!