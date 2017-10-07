МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями Атамбаева

Источник: Tengrinews

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», — говорится в тексте заявления.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях Президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом», — также отмечается в тексте документа.