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15:30 (мск), источник: Tengrinews

МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями Атамбаева

МИД Казахстана сделало заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева от 7 октября 2017 года в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», — говорится в тексте заявления.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях Президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом», — также отмечается в тексте документа.

Отметим, сегодня в некоторых кыргызских СМИ появилась информация о том, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на вручении государственных наград рассказал о навязываемых руководителях Кыргызстану казахской властью.

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