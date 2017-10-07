Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Умер постоянный представитель России при ФАО Александр Горбань
Умерла актриса Анна Вяземски
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:51 (мск), источник: РИА Новости

Илья Яшин возглавил совет депутатов Красносельского района Москвы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Екатерина Кованова. Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин в субботу возглавил муниципальный совет депутатов Красносельского района Москвы.

Источник: РИА Новости

По итогам муниципальных выборов 10 сентября движение «Солидарность» победило в Красносельском районе столицы и получило в совете депутатов района семь мандатов, в то время как «Единая Россия» — три. Яшин тогда заявил, что этот результат позволит движению избрать председателя совета депутатов, которым по договоренности станет он.

«Вступил в должность», — сказал Яшин РИА Новости.

Политик сообщил агентству, что в субботу в соответствии с уставом в совете депутатов состоялось тайное голосование.

«Выборы были альтернативные, фракция “Единой России” из трех человек выдвинула на должность главы муниципального округа Алевтину Николаевну Базееву, действующего на тот момент главу муниципального округа, фракция “Солидарности” в свою очередь выдвинула мою кандидатуру, и соответственно, семь голосов было подано в мою поддержку и три голоса было подано в поддержку представителя ЕР. Таким образом, я был избран главой муниципального округа, соответственно, председателем совета депутатов Красносельского района», — рассказал Яшин.

Ранее политик сообщал агентству, что у движения «Солидарность» много идей по работе в районе, связанных с капитальным ремонтом и жилищным хозяйством, но в первую очередь нужно выполнить предвыборные обещания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 По какой причине Саудовская Аравия налаживает связи с Россией
Стало известно, куда бежит ИГ из Сирии
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
Шторм «Нейт» усилился до урагана
Скончался постпред РФ при сельскохозяйственной организации ООН
В США создадут пиццу в честь дня рождения президента РФ
Спорт
Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь