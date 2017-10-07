В Челябинске прошел пикет в поддержку Навального

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Несколько сотен челябинцев пришло на пикет в поддержку Алексея Навального — молодые люди с плакатами и воздушными шарами собрались на площадке у ТРК «Родник», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Организаторы признаются: не ожидали увидеть на мероприятии столько людей. «Пикет заявлялся на 10 человек, но превышение численности не является нарушением закона», — прокомментировал член штаба Навального Кирилл Артюхов.

Источник: dostup1.ru

Большинство пикетчиков — молодежь с плакатами, нарисованными от руки на листах ватмана. С двух сторон от площадки установлены «кубы Навального» — там собирают подписи за кандидата в президенты. Женщина средних лет раздает листовки, а мужчина — агитационные газеты.

С приветственным словом выступил волонтер регионального штаба Борис Золотаревский, недавно оштрафованный на 25 тыс. за нарушение законодательства о митинге. Глава областного штаба Алексей Табалов перед началом пикета бродил среди собравшихся, но затем удалился, передав бразды правления коллеге Золотаревскому.

Требований у пикетчиков было немного: немедленно освободить Алексея Навального и Леонида Волкова; дать оппозиционеру нормально вести кампанию и допустить его до выборов главы государства в марте 2018 года. Несколько раз толпа скандировала «Свободу Навальному». Затем общение перешло в формат «свободного микрофона», где челябинцы пожаловалилсь на застройку СНТ «Петушок», возведение многоэтажки во дворе и другие проблемы.

Добавим, что акции в поддержку Алексея Навального прошли 7 октября по всей России.