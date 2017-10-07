Кадровые перестановки в МВД: назначены начальники УВД и УБДД
Назначения на ключевые должности произошли в УВД и УБДД Ферганской и Джизакской областях.
Назначения на ключевые должности произошли в УВД и УБДД Ферганской и Джизакской областях.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана «На посту», назначения произошли в Ферганской и Джизакской областях республики.
Полковник Маматов Рахмат Тошназарович назначен начальником УВД Ферганской области.
Подполковник Холкузиев Хусан Равшанович занял должность начальника УБДД УВД Джизакской области.