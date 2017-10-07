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18:10 (мск), источник: Sputnik

Кадровые перестановки в МВД: назначены начальники УВД и УБДД

Назначения на ключевые должности произошли в УВД и УБДД Ферганской и Джизакской областях.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана «На посту», назначения произошли в Ферганской и Джизакской областях республики.

Полковник Маматов Рахмат Тошназарович назначен начальником УВД Ферганской области.

Подполковник Холкузиев Хусан Равшанович занял должность начальника УБДД УВД Джизакской области.

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