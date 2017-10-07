Трамп удивился, увидев хорошую статью в WP о своих избирателях

«Поверить не могу, что, наконец-то, вижу хорошую статью в The Washington Post. В ней говорится об энтузиазме избирателей Трампа в том, что касается вкладывания денег в кампанию. НКРП (Национальный комитет Республиканской партии) собирает куда больше денег, чем демократы, и большая часть этих денег — мои прекрасные малые доноры. Ради них я безустанно работаю!» — написал глава Белого дома.