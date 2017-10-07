На Кубани Путина поздравили разводом казачьего караула

Сегодня в столице региона на площади перед памятником казачеству традиционно прошел Час славы Кубани. Торжественный ритуал — развод казачьего караула, который проходит в полдень по воскресеньям, в этот раз перенесли на субботу — в честь дня рождения главы государства.

— Для кубанцев и всей страны вы стали символом новой России. С вашим именем связаны геополитические победы, экономическое возрождение, стабильность и безопасность каждой семьи. Благодаря вашей мудрости и воле российское общество обрело истинное единство, — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в поздравительной телеграмме.