На Кубани Путина поздравили разводом казачьего караула
На Кубани поздравили президента РФ Владимира Путина с 65-летием разводом казачьего караула. Об этом в субботу сообщили в
На Кубани поздравили президента РФ Владимира Путина с 65-летием разводом казачьего караула. Об этом в субботу сообщили в
Сегодня в столице региона на площади перед памятником казачеству традиционно прошел Час славы Кубани. Торжественный ритуал — развод казачьего караула, который проходит в полдень по воскресеньям, в этот раз перенесли на субботу — в честь дня рождения главы государства.
— Для кубанцев и всей страны вы стали символом новой России. С вашим именем связаны геополитические победы, экономическое возрождение, стабильность и безопасность каждой семьи. Благодаря вашей мудрости и воле российское общество обрело истинное единство, — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в поздравительной телеграмме.
Взвод почетного караула заступил на пост, пройдя перед этим торжественным строем в сопровождении духового оркестра по главной улице улице Краснодара. Затем ко взрослым казакам присоединились ученики кадетских корпусов и классов со всего края. Больше 600 ребят выстроились вокруг памятника и трижды прокричали «Любо!».