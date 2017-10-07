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18:22 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани Путина поздравили разводом казачьего караула

На Кубани поздравили президента РФ Владимира Путина с 65-летием разводом казачьего караула. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня в столице региона на площади перед памятником казачеству традиционно прошел Час славы Кубани. Торжественный ритуал — развод казачьего караула, который проходит в полдень по воскресеньям, в этот раз перенесли на субботу — в честь дня рождения главы государства.

— Для кубанцев и всей страны вы стали символом новой России. С вашим именем связаны геополитические победы, экономическое возрождение, стабильность и безопасность каждой семьи. Благодаря вашей мудрости и воле российское общество обрело истинное единство, — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев в поздравительной телеграмме.

Взвод почетного караула заступил на пост, пройдя перед этим торжественным строем в сопровождении духового оркестра по главной улице улице Краснодара. Затем ко взрослым казакам присоединились ученики кадетских корпусов и классов со всего края. Больше 600 ребят выстроились вокруг памятника и трижды прокричали «Любо!».

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