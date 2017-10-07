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19:15 (мск), источник: Publika.md

Кишинёв и Киев договорились о контроле на границе

Кишинев и Киев договорились о совместном контроле за передвижением людей и товаров на границе.

Источник: Publika.md

Соглашение подписали главы пограничных служб двух стран в рамках визита в Кишиневе украинского премьера Владимира Гройсмана. Аналитики называют это началом нового этапа в двусторонних отношениях.

«Это показатель добрососедских отношений. Кое-кто очень хочет нашего противостояния, но это не будет», — сказал журналист Валентин Буда.

«Это шаг к свободе передвижения — одного из основополагающих принципов Европейской хартии. И это хороший знак. Правительство, несмотря на желания некоторых изменить вектор страны, остается на пути евроинтеграции», — отметил политический аналитик Михаил Камерзан.

Также аналитики считают, что это соглашение поможет в борьбе с контрабандой.

На молдавско-украинской границе — пять пропускных пунктов.

В июле совместный контроль ввели на КПП в Кучургане. Общие пункты контроля на границе — распространенная практика в Европейском союзе. Они сокращают время проверок и ускоряют обмен информацией между странами.

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