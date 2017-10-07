Кишинёв и Киев договорились о контроле на границе

Соглашение подписали главы пограничных служб двух стран в рамках визита в Кишиневе украинского премьера Владимира Гройсмана. Аналитики называют это началом нового этапа в двусторонних отношениях.



«Это показатель добрососедских отношений. Кое-кто очень хочет нашего противостояния, но это не будет», — сказал журналист Валентин Буда.



«Это шаг к свободе передвижения — одного из основополагающих принципов Европейской хартии. И это хороший знак. Правительство, несмотря на желания некоторых изменить вектор страны, остается на пути евроинтеграции», — отметил политический аналитик Михаил Камерзан.



Также аналитики считают, что это соглашение поможет в борьбе с контрабандой.



На молдавско-украинской границе — пять пропускных пунктов.