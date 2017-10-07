Кишинёв и Киев договорились о контроле на границе
Кишинев и Киев договорились о совместном контроле за передвижением людей и товаров на границе.
Кишинев и Киев договорились о совместном контроле за передвижением людей и товаров на границе.
Соглашение подписали главы пограничных служб двух стран в рамках визита в Кишиневе украинского премьера Владимира Гройсмана. Аналитики называют это началом нового этапа в двусторонних отношениях.
«Это показатель добрососедских отношений.
«Это шаг к свободе передвижения — одного из основополагающих принципов Европейской хартии. И это хороший знак. Правительство, несмотря на желания некоторых изменить вектор страны, остается на пути евроинтеграции», — отметил политический аналитик Михаил Камерзан.
Также аналитики считают, что это соглашение поможет в борьбе с контрабандой.
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В июле совместный контроль ввели на КПП в Кучургане. Общие пункты контроля на границе — распространенная практика в Европейском союзе. Они сокращают время проверок и ускоряют обмен информацией между странами.