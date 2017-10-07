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19:33 (мск), источник: Lenta.Ru

СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками

Частная военная компания (ЧВК) Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, причастна к уничтожению перевозившего украинских десантников самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта в июне 2014 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, транспортник при помощи переносного зенитного ракетного комплекса сбили двое россиян из ЧВК Вагнера. Грицак назвал их имена и другие данные: «Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность — стрелок-зенитчик расчета ПЗРК. Другой человек — Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК».

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По данным СБУ, бойцы частной военной компании также принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, в частности штурмовали вместе с ополченцами луганский аэропорт. «В штурме Дебальцево, Санджаровка, Уткино 205 боевиков Вагнера принимали участие, потери — 21 человек, знаем каждого», — отметил глава спецслужбы. Помимо этого, он обвинил наемников в диверсиях.

Украинский Ил-76 был сбит в июне 2014-го при заходе на посадку в районе аэропорта Луганска, в результате погибли все находившиеся на борту 49 человек, в том числе члены экипажа и военнослужащие-десантники. В марте 2017-го по делу о гибели самолета был осужден генерал-майор ВСУ Виктор Назаров.

Ответственность за уничтожение транспортника взяли на себя представители самопровозглашенной Луганской народной республики. Ополченцы обвинили Киев в нарушении запрета руководства ЛНР на полеты в регионе.

Возглавляемая Дмитрием Уткиным ЧВК, по некоторым данным, принимала участие в боях в Сирии. До 2013 года Уткин был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Минобороны.

Наемничество в России является уголовно наказуемым деянием.

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