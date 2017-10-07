Сурков рассказал о переговорах с Волкером

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.

«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил Сурков.