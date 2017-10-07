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20:26 (мск), источник: РБК

Сурков рассказал о переговорах с Волкером

Переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером прошли конструктивно, сообщил помощник президента России Владислав Сурков, сообщает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — сказал Сурков.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.

«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил Сурков.

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