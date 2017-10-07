Сурков рассказал о переговорах с Волкером
Переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером прошли конструктивно, сообщил помощник президента России Владислав Сурков, сообщает корреспондент РБК.
Переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером прошли конструктивно, сообщил помощник президента России Владислав Сурков, сообщает корреспондент РБК.
«Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — сказал Сурков.
Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.
«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил Сурков.