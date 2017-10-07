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20:19 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь становится все более открытой для других стран мира — посол Испании

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь становится все более открытой для других стран мира, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньес Рубио в эфире программы «Картина мира» на телеканале «Столичное телевидение», сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Беларусь все больше открывается и раскрывается для других стран мира, в частности, для Европейского союза. В Испании мы оцениваем это как очень положительный знак, — подчеркнул Игнасио Ибаньес Рубио. — Мои ближайшие намерения — углубить наши отношения и сделать их более интенсивными».

На его взгляд, одним из шагов для более эффективного развития отношений между странами станет первое заседание совместной испанско-белорусской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, которое запланировано провести в Минске 18 октября. «Представители испанских компаний уже наслышаны о потенциале Беларуси в различных сферах: торговле, промышленной кооперации, энергетике, сельскохозяйственном секторе. Еще одно хорошее направление — туристическая отрасль, где у Испании огромный опыт. В этом секторе мы могли бы быть полезны друг другу», — считает посол.

Дипломат отметил, что Беларусь привлекательная страна, которой стоит лишь увеличить свою значимость на туристическом рынке. «У белорусов есть то, что лежит в основе туризма — знаменитое гостеприимство и умение принимать гостей. Беларусь имеет собственную историю, природное богатство — это интересно туристам», — резюмировал Игнасио Ибаньес Рубио.

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