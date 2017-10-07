Беларусь становится все более открытой для других стран мира — посол Испании

«Беларусь все больше открывается и раскрывается для других стран мира, в частности, для Европейского союза. В Испании мы оцениваем это как очень положительный знак, — подчеркнул Игнасио Ибаньес Рубио. — Мои ближайшие намерения — углубить наши отношения и сделать их более интенсивными».

На его взгляд, одним из шагов для более эффективного развития отношений между странами станет первое заседание совместной испанско-белорусской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, которое запланировано провести в Минске 18 октября. «Представители испанских компаний уже наслышаны о потенциале Беларуси в различных сферах: торговле, промышленной кооперации, энергетике, сельскохозяйственном секторе. Еще одно хорошее направление — туристическая отрасль, где у Испании огромный опыт. В этом секторе мы могли бы быть полезны друг другу», — считает посол.