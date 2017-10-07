Афганские талибы отказались воевать с ИГ

Источники телеканала в службе безопасности указали, что это произошло около 10 дней назад, когда Ахундзада прибыл в провинцию Гильменд на юге страны на встречу руководства боевиков.

В апреле 2015 года стало известно, что боевики «Исламского государства» и «Талибана» объявили друг другу священную войну (джихад). Конфликт между двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал муллу Мохаммада Омара — основателя «Талибана» — «дураком и неграмотным военачальником», который не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из членов движения не встанет под знамена «Исламского государства», а флаги группировки никогда не появятся на афганской земле.