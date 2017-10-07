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7 октября, источник: Lenta.Ru

Афганские талибы отказались воевать с ИГ

Лидер движения «Талибан» в Афганистане Хебатулла Ахундзада приказал членам организации прекратить столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство», поскольку у этих движений «общие цели». Об этом в субботу, 7 октября, сообщает телеканал 1TV News.

Источник: Reuters

Источники телеканала в службе безопасности указали, что это произошло около 10 дней назад, когда Ахундзада прибыл в провинцию Гильменд на юге страны на встречу руководства боевиков.

В апреле 2015 года стало известно, что боевики «Исламского государства» и «Талибана» объявили друг другу священную войну (джихад). Конфликт между двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал муллу Мохаммада Омара — основателя «Талибана» — «дураком и неграмотным военачальником», который не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из членов движения не встанет под знамена «Исламского государства», а флаги группировки никогда не появятся на афганской земле.

Экстремистские организации «Исламское государство» и «Талибан» запрещены на территории России.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Артур Джабраилов
чё тупите ,иг нужна передышка. и этому поспособствовали штаты.
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