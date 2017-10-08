В Москве полиция вытеснила участников акции протеста с Манежной площади

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Около 00:45 мск собравшимся на Манежной площади Москвы людям полиция предложила разойтись, указав, что акция не согласована с органами исполнительной власти, а потому является несанкционированной.

После этого сотрудники правоохранительных органов оттеснили людей к станции метро «Площадь революции» и заставили их отправиться к поездам метро.

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Несколько человек, отказавшихся покидать площадь, по данным твиттера «Протестная Москва», были задержаны.

Несанкционированная акция на Манежной площади началась после того, как завершился митинг на Пушкинской площади. Там, по оценке МВД, собрались 700 человек, по оценке московского штаба Алексея Навального 3000 человек.

Около 18:00 группа протестующих в количестве нескольких сотен человек отправилась к Кремлю, где, как сообщалось в твиттере «Протестная Москва», они собирались провести всю ночь. Однако сделать им этого не удалось.

На митинге в Москве были задержаны всего несколько человек, причем одного задержали за раздачу листовок, а второго — «якобы за распространение секретной информации, за съемку полицейского», сообщил РБК Максим Кац, глава предвыборного штаба экс-депутата Думы Дмитрия Гудкова. По его словам, задержанного за съемку активиста отпустили из ОВД Тверского района после вмешательства муниципального депутата Дмитрия Третьякова.

В Санкт-Петербурге днем и вечером 7 октября в ходе несанкционированной акции задержали около 30 человек. В МВД объяснили, что люди нарушали правила дорожного движения и выходили на проезжую часть.

В субботу акции в поддержку Навального проходили в других российских городах, в том числе в Ярославле, Самаре и Якутске.