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08:47 (мск), источник: РБК

Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель

Своей основной целью новый посол США в России Джон Хантсман считает восстановление доверия между двумя сверхдержавами. Об этом сообщает KSL.

Источник: Reuters

Хантсман, бывший губернатор штата Юта, прибыл в Солт-Лейк-Сити для того, чтобы принять участие в формальной церемонии принятия присяги. Официальную присягу он принял 29 сентября в Вашингтоне.

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Хантсман признал, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас являются «самыми сложными в мире». При этом их характеризует «низкий уровень доверия». Восстановление доверия между ядерными сверхдержавами будет целью его работы. «Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — заявил он.

Ханстман отметил, что Москва и Вашингтон, действуя сообща, смогут вернуть Пхеньян к переговорам. «Действуя сообща Соединенные Штаты и Россия смогут заставить северокорейским режим найти дипломатическое решение проблемы за столом переговоров», — сказал Ханстман.

Еще одной общей целью России и США Хантсман назвал борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). При этом, по его мнению, и после поражения группировки США и Россия должны продолжить совместную работу для нормализации ситуации в Сирии. «Мы должны работать вместе, чтобы найти надежное политическое решение для этой раздираемой войной страны, которое будет основано на территориальной целостности сирийского государства и защитит интересы всех его граждан», — пояснил посол.

По данным издания, Хантсман должен вернуться в Россию из США во вторник, 10 октября.

До этого, 7 октября, Хантсман лично встретился с президентом США Дональдом Трампом. ​Американский лидер пожелал дипломату и его супруге удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, когда они приедут в Москву.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Петрова Оксана
Другая уже Русь и на бла бла её уже не развести, а цели ваши всем давно известны.
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