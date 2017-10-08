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06:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран финансирует Северную Корею и ведет торговлю с Пхеньяном. Об этом он рассказал в интервью журналисту Майку Хакаби для телеканала TBN. Запись интервью доступна на YouTube-канале Huckabee (с 17:25).

Источник: AP 2017
Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо.
Дональд Трамп

Также американский лидер указал, что, по его мнению, Иран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в создании «проблем» на Ближнем Востоке. «Иран — это плохой игрок, и обращаться с ним будут как с плохим игроком», — добавил президент США.

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5 октября газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

В мае Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить финансовую и военную поддержку террористов и всякого рода мятежников. По его утверждению, Тегеран оказывает разноплановое содействие террористическим организациям. «От Ливана до Ирака и Йемена Тегеран спонсирует, вооружает и тренирует террористов и прочие экстремистские группировки, которые сеют разрушение и хаос в регионе. Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля и США», — отмечал Трамп.

Историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Шебзухов Мухамед
А РФ больше не является изгоем? Может рупор демократии объяснит почему так получилось.
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