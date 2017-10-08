Специальную модель по предотвращению ЧС разработают для Приморья
Такое поручение дал Юрий Трутнев сотрудникам силовых ведомств.
Такое поручение дал Юрий Трутнев сотрудникам силовых ведомств.
Разработать специальную модель по предотвращению стихийных бедствий для Приморья — такое поручение дал полппред президента России в ДФО Юрий Трутнев сотрудникам силовых ведомств, в том числе МЧС, в пятницу, 6 октября. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы Приморья Андрея Тарасенко с журналистским сообществом края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Отвечая на вопрос о выстраивании отношений с силовыми структурами, временно исполняющий обязанности Губернатора региона отметил, что одна из основных проблем края, решение которой находится в области взаимодействия с данными ведомствами, — предотвращение стихийных бедствий.
«На сегодняшний день это огромная проблема для Приморья. Мы постоянно боремся с
Андрей Тарасенко рассказал, что данный вопрос стал центральным в ходе встречи врио Губернатора края с Полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым и представителями силовых структур накануне, 6 октября.
«Я рассказал Юрию Петровичу, что нам нужно, чтобы такая модель была разработана, и сделать это должны силовики, в том числе МЧС. Дайте моделирование, покажите, что нужно укрепить, где расчистить, чтобы избежать таких колоссальных последствий. Тем более это обязанность этих структур, государство им специально деньги выделяет для этого», — заявил Андрей Тарасенко.
По словам врио главы Приморья, Юрий Трутнев дал поручение разработать и в самое ближайшее время представить ему на рассмотрение проект такой модели.