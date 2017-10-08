40 человек приняли участие в иркутском митинге против выхода в прокат фильма «Матильда»
Активисты считают, что фильм не соответствует историческим фактам.
Активисты считают, что фильм не соответствует историческим фактам.
Около 40-ка человек приняли участие в митинге против выхода фильма «Матильда». Акция прошла 7 октября возле памятника Якову Похабову с 13.30 до 14.30 в Иркутске. Организаторами акции выступило Иркутское казачье войско Союза казаков России. Они считают, что создатели картины сфальсифицировали исторические факты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу #ОстановимМатильду. Иркутск в соцсети «ВКонтакте».
Православные Иркутской области вышли на площадь с плакатом «Прости нас, государь», иконами и флагами.
«Участники выступили против фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России», — говорится в сообщении.
Справка: «Матильда» — российский художественный фильм режиссера Алексея Учителя, выходящий в прокат 26 октября 2017 года. Фильм заявлен как историческая мелодрама, которая рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича.