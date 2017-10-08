Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
Ко дню рождения Путина в Берлине сделали 2-метровое графити
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
14События недели в фотографиях
07:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрей Тарасенко оценил владивостокские недострои

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко лично убедился в степени готовности к эксплуатации четырёх владивостокских недостроев: двух гостиниц «Хаятт», цирка и онкологического диспансера, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Проезд по объектам был стремительным, но весьма плодотворным. Как уже рассказывало «Deita.ru», «Хаяттами», и решениями об их продаже за бесценок, Андрей Тарасенко остался крайне недоволен. Теперь власти региона будут искать соинвесторов для окончательной достройки гостиниц и введения их в эксплуатацию. Продажа этих 2 объектов, а также их инвентаря будет отменена.

Владивостокский цирк оставил более хорошее впечатление. Здесь уже завершаются внутренние отделочные работы, и как заверил руководитель компании-подрядчика ООО «Сибинжиниринг» Александр Ходнев, срок сдачи объекта — 30 октября 2017 года. Гостей обновленного цирка встретят замечательные светлые помещения с аэрографией на стенах и потолках. Завершаются работы и в зрительном зале. Здесь уже установлены новые кресла с механизмами, рассчитанными на 30 тысяч приседаний, и идут работы по обустройству манежа. Отдельные замечания Андрей Тарасенко все-таки высказал, в том числе усомнившись в качестве брусчатки, уложенной перед входом.

Кипит работа и в онкологическом диспансере. Однако, здесь до их завершения еще далеко. На окончание ремонтных работ в корпусе медицинского учреждения необходимо 194 миллиона рублей. Как доложили представители подрядчика, ориентировочно сдача объекта произойдёт лишь в марте 2018 года. Такой большой срок связан как с большим объемом внутренних работ, так и с благоустройством прилегающей территории. Как отметил Андрей Тарасенко, учитывая серьезную дополнительную сумму средств, строителям необходимо ускориться, и завершить все работы к февралю 2017 года. Возможно, с этой целью благоустройство территории будет выведено из общего государственного контракта на ремонт в отдельный.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
Ученый рассказал, как недосыпание меняет характер
Лидер афганских талибов приказал прекратить столкновения с ИГ
Спортивный директор «Зенита» скончался в возрасте 49 лет
Несогласованные акции оппозиции прошли в городах России
Спорт
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве Сборная России оказалась сильнее команды Южной Кореи в контрольном матче на «ВЭБ-Арене» в Москве
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь