Андрей Тарасенко оценил владивостокские недострои

Источник: ДЕЙТА

Проезд по объектам был стремительным, но весьма плодотворным. Как уже рассказывало «Deita.ru», «Хаяттами», и решениями об их продаже за бесценок, Андрей Тарасенко остался крайне недоволен. Теперь власти региона будут искать соинвесторов для окончательной достройки гостиниц и введения их в эксплуатацию. Продажа этих 2 объектов, а также их инвентаря будет отменена.

Владивостокский цирк оставил более хорошее впечатление. Здесь уже завершаются внутренние отделочные работы, и как заверил руководитель компании-подрядчика ООО «Сибинжиниринг» Александр Ходнев, срок сдачи объекта — 30 октября 2017 года. Гостей обновленного цирка встретят замечательные светлые помещения с аэрографией на стенах и потолках. Завершаются работы и в зрительном зале. Здесь уже установлены новые кресла с механизмами, рассчитанными на 30 тысяч приседаний, и идут работы по обустройству манежа. Отдельные замечания Андрей Тарасенко все-таки высказал, в том числе усомнившись в качестве брусчатки, уложенной перед входом.

Кипит работа и в онкологическом диспансере. Однако, здесь до их завершения еще далеко. На окончание ремонтных работ в корпусе медицинского учреждения необходимо 194 миллиона рублей. Как доложили представители подрядчика, ориентировочно сдача объекта произойдёт лишь в марте 2018 года. Такой большой срок связан как с большим объемом внутренних работ, так и с благоустройством прилегающей территории. Как отметил Андрей Тарасенко, учитывая серьезную дополнительную сумму средств, строителям необходимо ускориться, и завершить все работы к февралю 2017 года. Возможно, с этой целью благоустройство территории будет выведено из общего государственного контракта на ремонт в отдельный.