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11:13 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент назначил замминистра, ответственного за создание системы «Безопасный город»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Миродила Сангилова новым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Источник: Podrobno.uz

Чиновник на своем посту будет отвечать за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город». Эта должность была введена самим президентом в конце августа 2017 года.

Миродил Сангилов — опытный управленец, с начала 2000-х годов он работает в различных телекоммуникационных структурах страны, возглавлял предприятие Государственной сети передачи данных UzPAK, занимал посты заместителя генерального директора бывшего Узбекского агентства связи и информатизации, а также заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Назначение опытного специалиста на эту должность не случайно. Создание системы «Безопасный город» находится под личным контролем президента республики. Планируется, что до конца 2019 года «Безопасный город» в тестовом режиме заработает в Ташкенте. Она включит в себя все имеющиеся системы видеонаблюдения города, будет осуществлять мониторинг происходящей ситуации в автоматическом режиме, регистрировать происшествия и преступления.

С 2019 по 2021 годы систему предусматривается внедрить во всех областных центрах и крупных городах, а до 2023 года — она охватит всю страну.

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