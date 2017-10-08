Президент назначил замминистра, ответственного за создание системы «Безопасный город»

Источник: Podrobno.uz

Чиновник на своем посту будет отвечать за своевременную, полномасштабную и качественную реализацию проекта по созданию комплекса «Безопасный город». Эта должность была введена самим президентом в конце августа 2017 года.

Миродил Сангилов — опытный управленец, с начала 2000-х годов он работает в различных телекоммуникационных структурах страны, возглавлял предприятие Государственной сети передачи данных UzPAK, занимал посты заместителя генерального директора бывшего Узбекского агентства связи и информатизации, а также заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Назначение опытного специалиста на эту должность не случайно. Создание системы «Безопасный город» находится под личным контролем президента республики. Планируется, что до конца 2019 года «Безопасный город» в тестовом режиме заработает в Ташкенте. Она включит в себя все имеющиеся системы видеонаблюдения города, будет осуществлять мониторинг происходящей ситуации в автоматическом режиме, регистрировать происшествия и преступления.