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20:18 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

Источник: Volga News

«Развитие сельского хозяйства — одна из стратегических сфер экономики Самарской области. Масштабная государственная поддержка АПК как из федерального, так и из регионального бюджетов позволила значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить его эффективность. Благодаря этому область вошла в топ-20 ведущих аграрных регионов страны», — отметил врио главы региона.

Дмитрий Азаров заверил, что постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села и впредь будут приоритетом в работе регионального правительства.

«Хочу выразить слова искренней благодарности труженикам и ветеранам АПК за мастерство, опыт и трудолюбие, преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений!, — заключил врио губернатора.

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