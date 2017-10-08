Краевой газете «Наш Красноярский край» нашли нового главного редактора

Акентьева последние 3 года трудилась в статусе замгубернатора, отвечая за координацию информационной политики в Красноярском крае. 6 октября стало известно, что она уходит в отставку по собственному желанию.

Как подтвердила Newslab.ru Акентьева, к работе главным редактором «НКК» она приступит с 16 октября в статусе «исполняющей обязанности». Затем её кандидатуру должно утвердить Законодательное собрание. Отметим, точно так же в статусе и.о. пока работает и новый главный редактор краевого телеканала «Енисей» Татьяна Киреева.

На новом месте Акентьева, по ее словам, не исключает возможности определенных изменений. «Несмотря на то, что сегодня власть довольна деятельностью редакции “НКК”, — сказала она Newslab.ru, — новое время ставит перед газетой новые задачи, которые необходимо решать. Поэтому без каких-либо изменений не обойтись. Но говорить о том, что это будет, пока рано». Одной из таких задач, считает Акентьева, является увеличение числа подписчиков газеты в районах края.

«Газете трудно конкурировать с интернет-СМИ, — говорит она, — но в территориях люди по-прежнему читают газеты и верят печатному слову. Поэтому крайне важно сделать “НКК” максимально доступной для них».

Краевая государственная газета «Наш Красноярский край» издаётся с 1 июля 2008 года и является официальным изданием для публикации законов и решений властей края. Учредители газеты — губернатор и Законодательное собрание Красноярского края. Газета выходит дважды в неделю: в среду выпуск с документами (тираж около 2 тыс. экз.), в пятницу обычный выпуск (тираж 42 тыс.экз.).