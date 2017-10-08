Губернатор и спикер облдумы поздравили аграриев Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица назвали сельское хозяйство основой Воронежской области и отметили, что этому способствует масштабная поддержка аграриев на федеральном и региональном уровнях. Но, по мнению руководства области, успехи агропромышленного комплекса (АПК) области были бы невозможны без колоссального труда самих сельчан.

— Каждый из вас вносит неоценимый вклад в обеспечение продовольственного благополучия региона и всей страны. О потенциале нашего аграрно-промышленного комплекса убедительно говорят высокие урожаи, уникальные проекты в животноводстве и рост доли перерабатывающего сектора. Нынешний год обещает новые рекордные достижения, — обратились Алексей Гордеев и Владимир Нетесов к работникам АПК.

Первые лица выразили аграриям глубокую признательность за любовь к родной земле, самоотдачу, терпение и понимание важности их благородной миссии.