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19:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили аграриев Воронежской области

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в воскресенье, 8 октября. Губернатор Алексей Гордеев и председатель облдумы Владимир Нетесов обратились к воронежским аграриям в праздник.

Источник: РИА "Воронеж"

Первые лица назвали сельское хозяйство основой Воронежской области и отметили, что этому способствует масштабная поддержка аграриев на федеральном и региональном уровнях. Но, по мнению руководства области, успехи агропромышленного комплекса (АПК) области были бы невозможны без колоссального труда самих сельчан.

— Каждый из вас вносит неоценимый вклад в обеспечение продовольственного благополучия региона и всей страны. О потенциале нашего аграрно-промышленного комплекса убедительно говорят высокие урожаи, уникальные проекты в животноводстве и рост доли перерабатывающего сектора. Нынешний год обещает новые рекордные достижения, — обратились Алексей Гордеев и Владимир Нетесов к работникам АПК.

Первые лица выразили аграриям глубокую признательность за любовь к родной земле, самоотдачу, терпение и понимание важности их благородной миссии.

— Мы уверены, что благодаря вам Воронежская область станет еще сильнее и богаче. От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, душевного тепла, благополучия, оптимизма и новых богатых урожаев! — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

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