«Укладка брусчатки — элементарная задача»: Александр Усс раскритиковал работы по благоустройству Красноярска

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс раскритиковал работы по благоустройству Красноярска. На встрече с журналистами новый глава региона рассказал, что крайне не доволен работой городских властей: «В последние месяцы я разделяю горечь и разочарование красноярцев в связи с тем, что нам предлагает городская власть с точки зрения благоустройства».

И. о. губернатора также отметил низкий уровень работ на городских улицах:

«Укладка брусчатки — элементарная задача. Элементарная, — подчеркнул Александр Усс. — Это не аэропорт. И так затягивать сроки и организовывать работы даже чисто внешне, конечно, нельзя», — заключил глава региона.

Напомним, к ремонту центральной городской улицы приступили в начале лета, и в настоящее время подрядчик отстает от графика почти на месяц. Горожане не раз высказывали недовольство затянувшимся ремонтом и отсутствием пешеходной инфраструктуры на проспекте.

Накануне глава Красноярска Эдхам Акбулатов лично прошелся по проспекту Мира и раскритиковал ремонт центральной улицы. Мэр возмутился грязью, после чего заявил подрядчику, что тот «не уважает горожан», и потребовал принять меры.

На следующий день после инспекции на проспекте Мира заметили заключенных, которые в форме дорожных рабочих убирали мусор и брусчатку.