«Укладка брусчатки — элементарная задача»: Александр Усс раскритиковал работы по благоустройству Красноярска
Глава региона недоволен работой городских властей.
Глава региона недоволен работой городских властей.
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс раскритиковал работы по благоустройству Красноярска. На встрече с журналистами новый глава региона рассказал, что крайне не доволен работой городских властей: «В последние месяцы я разделяю горечь и разочарование красноярцев в связи с тем, что нам предлагает городская власть с точки зрения благоустройства».
И. о. губернатора также отметил низкий уровень работ на городских улицах:
«Укладка брусчатки — элементарная задача. Элементарная, — подчеркнул Александр Усс. — Это не аэропорт. И так затягивать сроки и организовывать работы даже чисто внешне, конечно, нельзя», — заключил глава региона.
Напомним, к ремонту центральной городской улицы приступили в начале лета, и в настоящее время подрядчик отстает от графика почти на месяц. Горожане не раз высказывали недовольство затянувшимся ремонтом и отсутствием пешеходной инфраструктуры на проспекте.
Накануне глава Красноярска Эдхам Акбулатов лично прошелся по проспекту Мира и раскритиковал ремонт центральной улицы. Мэр возмутился грязью, после чего заявил подрядчику, что тот «не уважает горожан», и потребовал принять меры.
На следующий день после инспекции на проспекте Мира заметили заключенных, которые в форме дорожных рабочих убирали мусор и брусчатку.
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