Снайперы из России и Белоруссии отработали задачи по разведке под Псковом

«В ходе специальных действий снайперские пары выполняли задачи по наблюдению, разведке и выявлению позиций разведывательных и диверсионных отрядов условного противника, а также их перемещения в лесных массивах и на полевых и рокадных дорогах в районах выполнения учебных задач. Все мероприятия маскировки и наблюдения отрабатывались на полигонах Кислово и Струги Красные, находящихся в Псковской области», — говорится в сообщении.