Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Ко дню рождения Путина в Берлине сделали 2-метровое графити
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
12Взрыв военных складов под Винницей
11:45 (мск), источник: РИА Новости

Снайперы из России и Белоруссии отработали задачи по разведке под Псковом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Снайперы Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии на учениях в Псковской области отработали разведывательные задачи, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Источник: РИА Новости

«В ходе специальных действий снайперские пары выполняли задачи по наблюдению, разведке и выявлению позиций разведывательных и диверсионных отрядов условного противника, а также их перемещения в лесных массивах и на полевых и рокадных дорогах в районах выполнения учебных задач. Все мероприятия маскировки и наблюдения отрабатывались на полигонах Кислово и Струги Красные, находящихся в Псковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что снайперы выполняли учебно-боевые действия в дневное и ночное время со специальными электронно-оптическими приборами и прицелами. Смена позиций снайперских групп и подразделений огневого прикрытия проводилась во время утренних или вечерних сумерек.

За время работы снайперов было выявлено около 20 отрядов условного противника и несколько колонн легко бронированной техники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 По какой причине Саудовская Аравия налаживает связи с Россией
Стало известно, куда бежит ИГ из Сирии
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь