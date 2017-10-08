Ушедшая с поста вице-премьер края может возглавить всю красноярскую науку

О новом месте работы Рязанцевой журналистам накануне сообщил и.о. губернатора Александр Усс. Он не уточнил, чем именно она займется, сказав лишь, что чиновница «будет работать в Академгородке».

Речь идет о Красноярском научном центре (КНЦ), объединяющем 11 научных организаций. В них работают более 2 тысяч человек. Год назад КНЦ получил новый статус и название, став Федеральным исследовательским центром «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН). Его стратегическая цель — развитие фундаментальных и прикладных исследований, связанных с космическими, информационными и биосферными технологиями.

По данным источника Newslab.ru, назначение экс-вице-премьера и её новая должность пока окончательно не согласованы. Среди научных институтов в структуре КНЦ только два учреждения соответствуют научному профилю Рязанцевой (медицина и биология), это Институт биофизики и Институт медицинских проблем Севера.