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11:40 (мск), источник: Newslab.ru

Ушедшая с поста вице-премьер края может возглавить всю красноярскую науку

Вице-премьер правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, оставившая пост по собственному желанию, намерена занять руководящую должность в Красноярском научном центре.

О новом месте работы Рязанцевой журналистам накануне сообщил и.о. губернатора Александр Усс. Он не уточнил, чем именно она займется, сказав лишь, что чиновница «будет работать в Академгородке».

Речь идет о Красноярском научном центре (КНЦ), объединяющем 11 научных организаций. В них работают более 2 тысяч человек. Год назад КНЦ получил новый статус и название, став Федеральным исследовательским центром «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН). Его стратегическая цель — развитие фундаментальных и прикладных исследований, связанных с космическими, информационными и биосферными технологиями.

По данным источника Newslab.ru, назначение экс-вице-премьера и её новая должность пока окончательно не согласованы. Среди научных институтов в структуре КНЦ только два учреждения соответствуют научному профилю Рязанцевой (медицина и биология), это Институт биофизики и Институт медицинских проблем Севера.

Получить пост директора всего Красноярского научного центра для Натальи Рязанцевой будет проблематично: это выборная должность, и всего полгода назад по результатам выборов директором КНЦ стал доктор наук Никита Волков. Возможно, в КНЦ появится новая представительская должность для Рязанцевой.

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