В Китае отчитались о 1,3 млн наказанных за коррупцию чиновников
В Китае с 2013 года наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции. Об этом сообщает центральная комиссия Коммунистической партии по проверке дисциплины, передает Reuters.
В Китае с 2013 года наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции. Об этом сообщает центральная комиссия Коммунистической партии по проверке дисциплины, передает Reuters.
Председатель КНР Си Цзиньпин сделал основой своей политики антикоррупционную кампанию, которая носит название стратегия «тигров и мух» (речь идет о высокопоставленных чиновниках и чиновниках, работающих на незначительных должностях).
Среди наказанных за коррупцию, 648 тыс. были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. Кроме того, надзорные органы проверили 155 тыс. партийных организаций (почти 95% от всех структур партии).
Под подозрению попадают и крупные чиновники. В августе китайские власти начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета министерства финансов Мо Цзяньчэна.
До этого по обвинению в употреблении служебных полномочий для обогащения был уволен начальник управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнин.
В январе комиссия КПК по проверке дисциплины приговорила чиновника финансового управления уезда Поян Ли Хуабо к пожизненному тюремному заключению. Он был обвинен в коррупции и некоторое время провел в Сингапуре.