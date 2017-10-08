В Китае отчитались о 1,3 млн наказанных за коррупцию чиновников

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Председатель КНР Си Цзиньпин сделал основой своей политики антикоррупционную кампанию, которая носит название стратегия «тигров и мух» (речь идет о высокопоставленных чиновниках и чиновниках, работающих на незначительных должностях).

Среди наказанных за коррупцию, 648 тыс. были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции. Кроме того, надзорные органы проверили 155 тыс. партийных организаций (почти 95% от всех структур партии).

Под подозрению попадают и крупные чиновники. В августе китайские власти начали расследование в отношении главы антикоррупционного комитета министерства финансов Мо Цзяньчэна.

До этого по обвинению в употреблении служебных полномочий для обогащения был уволен начальник управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Ханьнин.