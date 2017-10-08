Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны

Источник: AP 2017

«Испания не распадется, и национальное единство сохранится. Мы применим все инструменты, которые нам дает законодательство», — сказал он в интервью газете El Pais.

«Мы помешаем тому, чтобы независимость произошла, и я могу сказать с абсолютной откровенностью, что ее не будет», — добавил премьер.

При этом Рахой призвал каталонцев к возвращению в правовое поле и отметил, что проблема Каталонии стала «битвой за Европу».

«Это битва за Европу. В 2012 году Испания вела бой за евро. И мы, европейцы выиграли, — подчеркнул премьер. — Сейчас идет бой за европейские ценности, и мы должны выиграть его».

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Кроме того, Рахой напомнил, что конституция Испании 1978 года предусматривала самый большой за всю историю страны уровень самоуправления, и «это стало большим пактом между испанцами, в котором все должны были уступить».

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.