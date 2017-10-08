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11:47 (мск), источник: Интерфакс

Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.

Источник: AP 2017

«Испания не распадется, и национальное единство сохранится. Мы применим все инструменты, которые нам дает законодательство», — сказал он в интервью газете El Pais.

«Мы помешаем тому, чтобы независимость произошла, и я могу сказать с абсолютной откровенностью, что ее не будет», — добавил премьер.

При этом Рахой призвал каталонцев к возвращению в правовое поле и отметил, что проблема Каталонии стала «битвой за Европу».

«Это битва за Европу. В 2012 году Испания вела бой за евро. И мы, европейцы выиграли, — подчеркнул премьер. — Сейчас идет бой за европейские ценности, и мы должны выиграть его».

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Кроме того, Рахой напомнил, что конституция Испании 1978 года предусматривала самый большой за всю историю страны уровень самоуправления, и «это стало большим пактом между испанцами, в котором все должны были уступить».

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.

В Испании продолжают бушевать политические разногласия
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07:12 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Ольга Лысенко
Соотношение населения и ВВП примерно такое же как и в Сибири. В Сибири еще и полезных ископаемых , наверное, вся таблица Менделеева . Только все это в...
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