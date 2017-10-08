Новый губернатор Приморья распорядился не продавать недостроенный отель Hyatt

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По его словам, продажа гостиницы — самый простой способ «спрятать деньги». «Кто-то решил ещё раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора», — заявил Тарасенко.

Также врио губернатора возмутила идея продажи имущества гостиницы, о которой ранее заявляли в компании-застройщике «Наш дом — Приморье». Строители объясняли эту идею намерением компенсировать затраты на строительство.

Не обошёл вниманием Тарасенко и второй отель — на Корабельной набережной. По его словам, и там есть проблемы. «На обеих гостиницах много нарушений. Решения буду принимать позже, в том числе кадровые. Полагаю, что много людей, причастных к этим стройкам, будут уволены», — сказал Тарасенко.