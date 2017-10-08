Новый губернатор Приморья распорядился не продавать недостроенный отель Hyatt

По его словам, продажа гостиницы — самый простой способ «спрятать деньги». «Кто-то решил ещё раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора», — заявил Тарасенко.
Также врио губернатора возмутила идея продажи имущества гостиницы, о которой ранее заявляли в компании-застройщике «Наш дом — Приморье». Строители объясняли эту идею намерением компенсировать затраты на строительство.
Не обошёл вниманием Тарасенко и второй отель — на Корабельной набережной. По его словам, и там есть проблемы. «На обеих гостиницах много нарушений. Решения буду принимать позже, в том числе кадровые. Полагаю, что много людей, причастных к этим стройкам, будут уволены», — сказал Тарасенко.
Напомним, строительство двух пятизвёздочных комплексов Hyatt началось во Владивостоке ещё в 2010 году и первоначально должно было завершиться к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не сданы до сих пор, а бюджетные инвестиции в строительство уже превысили 13 млрд рублей.
Летом прошлого года гостиницу на мысе Бурный решили продать на открытом аукционе за 8,5 млрд рублей, чтобы вернуть вложенные в проект средства. Однако торги переносили более 5 раз из-за отсутствия покупателей. С тех пор её цена упала до 4,1 млрд рублей.
А сдачу отеля на Корабельной набережной перенесли на весну 2018 года. Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский планировал продать гостиницу после завершения строительства и направить полученные деньги на социальные проекты.