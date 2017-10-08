В двух областях республики назначены новые прокуроры
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Старший советник юстиции Акмалхужа Мавлонов назначен прокурором Хорезмской области на срок 5 лет и утверждён председателем коллегии прокуратуры области.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Старший советник юстиции Акмалхужа Мавлонов назначен прокурором Хорезмской области на срок 5 лет и утверждён председателем коллегии прокуратуры области.
Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Узбекистана 3 октября 2017 года, сообщает
Сообщается также, что Садриддин Турдиев назначен прокурором Ферганской области.
Он утвержден в должности на срок 5 лет согласно приказу Генерального прокурора Республики Узбекистан от 3 октября 2017 года в соответствии с Конституцией и Законом Республики Узбекистан «О прокуратуре».