Формализм и бюрократия: Мирзиёев раскритиковал ведомства, ответственные за развитие СЭЗ

Источник: Podrobno.uz

На заседании, в котором приняли участие члены правительства, отмечались неудовлетворительное состояние работы по созданию новых и повышению эффективности действующих СЭЗ, необходимость в связи с этим упрощения организационных процедур, расширения привлечения инвесторов и предпринимателей.

Шавкат Мирзиёев подверг критике деятельность руководителей соответствующих министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов, отметил недостаточный уровень инициативы и организации работ по развитию свободных экономических и малых промышленных зон.

В частности, остается сложной и зачастую формальной процедура рассмотрения и согласования проектов уполномоченными министерствами и ведомствами. Все еще наблюдаются факты бюрократизма при решении вопросов выделения земельных участков участникам свободных экономических зон.

Не отвечает должным требованиям работа по привлечению иностранных инвестиций при создании новых производств во вновь созданных СЭЗ «Ургут», «Коканд», «Гиждуван» и «Хазарасп», а также во всех фармацевтических свободных экономических зонах. Наблюдаются проблемы в стабильном и своевременном обеспечении электроэнергией, природным газом, водой, в целом инженерно-коммуникационными сетями.

Глава государства поручил разработать комплекс мер по устранению недостатков в свободных экономических и малых промышленных зонах, созданию более широких возможностей для инвесторов и предпринимателей.

Подчеркивалась необходимость, прежде всего, пересмотра нормативно-правовой базы касательно развития деятельности данных зон, приведения ее в соответствие современным требованиям, создания открытого и понятного для всех механизма.

Также было уделено особое внимание вопросу упрощения порядка выделения земельных участков, пустующих зданий. В частности, проекты, которые предполагается реализовать в свободных экономических зонах, будут рассматриваться Административным советом при Кабинете Министров. До настоящего времени в данный совет входили 17 министерств и ведомств. По указанию президента нашей страны их количество сокращено до 4.

Будут пересмотрены критерии отбора инвестиционных проектов для размещения в экономических зонах, приняты дополнительные меры по улучшению условий кредитования участников свободных экономических зон и обеспечению инженерными коммуникациями.

В этой связи на заседании были даны указания по принятию действенных мер, направленных на своевременное обеспечение предприятий, расположенных в свободных экономических и малых промышленных зонах, всеми необходимыми инженерно-коммуникационными сетями и инфраструктурой.