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13:26 (мск), источник: Интерфакс

Отпущены все задержанные в регионах в ходе акций 7 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Задержанные в ходе несогласованных акций оппозиции в городах РФ граждане отпущены из полиции, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-центре МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 административный протокол. В среднем срок пребывания задержанных граждан в УВД составлял от одного до двух часов», — говорится в сообщении.

По данным МВД, всего в 17 территориальных органов внутренних дел были доставлены 136 человек, 60 из которых обязаны явкой в суд после 8 октября.
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«Наибольшее количество граждан было доставлено в органы внутренних дел в Ярославской (56), Липецкой (24), Брянской и Псковской (по 7) областях, а также в Краснодарском крае (12)», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в отношении активных организаторов протестных акций было составлено 14 административных протоколов, 11 из них обязаны явкой в суд.

В полиции отметили, что в ходе мероприятий в УВД доставлялись грубые нарушители общественного порядка, призывавшие собравшихся к активным действиям при проведении несогласованных мероприятий, а также провоцирующие полицейских и создающие помехи дорожному движению.

По данным МВД, всего в 25 субъектах РФ прошло 26 несогласованных мероприятий с участием около 4 тысяч граждан, а также в 30 субъектах РФ состоялось 35 согласованных публичных мероприятий протестного характера с участием 1880 человек.
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