Отпущены все задержанные в регионах в ходе акций 7 октября
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Задержанные в ходе несогласованных акций оппозиции в городах РФ граждане отпущены из полиции, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Задержанные в ходе несогласованных акций оппозиции в городах РФ граждане отпущены из полиции, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
«В ходе проведения мероприятий по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка составлен 71 административный протокол. В среднем срок пребывания задержанных граждан в УВД составлял от одного до двух часов», — говорится в сообщении.
«Наибольшее количество граждан было доставлено в органы внутренних дел в Ярославской (56), Липецкой (24), Брянской и Псковской (по 7) областях, а также в Краснодарском крае (12)», — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в отношении активных организаторов протестных акций было составлено 14 административных протоколов, 11 из них обязаны явкой в суд.
В полиции отметили, что в ходе мероприятий в УВД доставлялись грубые нарушители общественного порядка, призывавшие собравшихся к активным действиям при проведении несогласованных мероприятий, а также провоцирующие полицейских и создающие помехи дорожному движению.