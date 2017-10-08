МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в России

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ситуация вокруг телеканала RT является особым случаем. «Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США», — заявила Захарова.

Она отметила, что в российском законе о СМИ «есть статья, которая предписывает, что в случае если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации, и такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров». Она подчеркнула, что Москва будет принимать аналогичные меры против американских СМИ в случае давления на российских журналистов на территории США.

Ранее Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета попросила профильные ведомства разработать план действий в ответ на давление США на российские СМИ. Тогда же комиссия рекомендовала МИДу «в кратчайший срок» обратить внимание посла США «на недопустимость действий американских властей в отношении российских СМИ».

В США проводится расследование влияния России на президентские выборы 2016 года. По данному делу в комитет сената по разведке вызвали компании Facebook, Twitter и материнскую компанию Google Alphabet. В конце сентября Twitter передал конгрессу США данные о расходах на рекламу в соцсети телеканала RT. По данным Twitter, телеканал потратил $274 тыс. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала отчет компании «чудовищной информацией».

Читайте также Главный редактор RT объяснила последствия регистрации иноагентом в США

Ранее Facebook также передал конгрессу данные о «российских» аккаунтах в соцсети, которые купили политическую рекламу на $100 тыс. По словам вице-президента по политике и коммуникациям Facebook Эллиота Шраге, эту рекламу увидели около 10 млн пользователей соцсети. В начале октября Google убрала телеканал RT из своего премиум-пакета на YouTube.